РИАМО - 25 ноя. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя, которого обвиняют в совершении 3 преступлений экстремистской направленности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Раменский городской суд. Гражданин будет привлечен к уголовной ответственности по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в социальной сети «ВКонтакте» и на канале YouTube разместил видеоролики собственного авторства, в которых содержатся призывы к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов.

Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает, что ответственность за информацию, которую размещает человек в публичном доступе, наступает с 16 лет.

«Гражданину за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека или нескольких лиц, может грозить уголовная ответственность с лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Нельзя забывать о том, что любые противоправные действия обязательно будут прекращены, а причастные лица – наказаны»,- сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.