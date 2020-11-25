РИАМО - 25 ноя. За девять месяцев текущего года в Подмосковье проверили 212 объектов, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов, в 68 из проверенных выявили нарушения, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Московской области.

Среди нарушений - несоответствие продукции гигиеническим требованиям по содержанию массовой доли глазури и микробиологическим показателям, нарушение температурного режима хранения, отсутствие полной и достоверной информации для потребителя, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, режиму обработки инвентаря, нарушение персоналом правил личной гигиены.

«По микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано более 1000 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. Не соответствовали установленным требованиям 0,8% пробы по санитарно-химическим, 3,3% пробы по физико-химическим, 3,5% пробы по микробиологическим, 3,8% пробы по паразитологическим показателям», - говорится в сообщении.

По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры по приостановлению реализации данной продукции. На компании наложили штрафы.

За шесть месяцев этого года из оборота изъяли 85 партий продукции из водных биоресурсов общим весом более 380 килограммов. Основные причины изъятия продукции из оборота: несоответствие установленным требованиям по содержанию глазури и отсутствие сопроводительных документов.

Жителям Подмосковья советуют не покупать рыбную продукцию у частных лиц в несанкционированных местах, не покупать рыбу и морепродукты с неприятным запахом и в поврежденной упаковке.

Ситуация по надзору за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов остается на контроле Роспотребнадзора.