РИАМО - 25 ноя. 15 спортсменов Подмосковья вошли в состав национальной сборной по тхэквондо, они отобрались в составы национальной и юношеской сборных России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шестеро спортсменов Подмосковья отобраны в состав национальной сборной во взрослую и юниорскую возрастные подгруппы. Золотыми наградами награждены Полина Федорова, Александр Баранов, Мария Жиркова, Игорь Земцов, Елизавета Пикалова, Анна Молочкова, а серебряных удостоились Ростислав Федоров, Данил Жуков, Полина Низовкина.

«Команда спортсменов из Подмосковья завоевала 19 наград: 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Это серьезный результат, который подтверждает их высокий уровень профессионального мастерства. Теперь шестеро тхэквондистов, вошедших в состав юниорской и взрослой сборной, поедут на чемпионат Европы в Испанию в апреле 2021 года и чемпионат мира в Финляндию в сентябре 2021 года», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что девять спортсменов, которые попали в юношескую сборную России, представят честь региона и страны на Кубке Европы и Кубке Мира в следующем году.

В состав юношеской сборной России вошли золотые медалисты, а именно Александр Баранов, Полина Федорова, Мария Жиркова, Елизавета Пикалова, Анна Молочкова, Игорь Земцов. Серебро получили Полина Низовкина, Данил Жуков и Ростислав Федоров.