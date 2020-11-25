РИАМО - 25 ноя. Министерство экологии и природопользования Подмосковья провело административное расследование по обращению жителя Пушкинского городского округа о загрязнении неочищенными сточными водами ручья, впадающего в реку Ольшанку в границах деревни Алешино, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Установлено, что загрязнение вод произошло по вине компании «РИО-Полимер», которая занимается переработкой пластика и полимерных отходов. Это предприятие давно знакомо инспекторам эконадзора», - говорится в сообщении.

В 2018 году компанию привлекали к ответственности за отсутствие проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу. Теперь на очистных сооружениях, которые принадлежат компании, произошла авария.

В результате инцидента произошел залповый выброс неочищенных стоков в ручей и далее – в Ольшанку.

Был взят анализ проб воды, который показал превышение ПДК фосфат- и аммоний-ионов, цинка, меди, нитритов и поверхностно-активных веществ.

Компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.