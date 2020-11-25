РИАМО - 25 ноя. По программе реновации жилого фонда в Юго-Восточном округе Москвы до конца текущего года запланировано переселение в трех районах, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«На юго-востоке Москвы до конца года запланирован переезд жителей по программе реновации жилищного фонда в трех районах округа: Кузьминки, Южнопортовый и Нижегородский. Новые квартиры получат 420 семей», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что сейчас в этом районе под заселение передано четыре новостройки по адресам: Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3, улица Шумилова, дом 24А, улица Артюхиной, 24, корпус 1 и улица Артюхиной, дом 28А.

В Юго-Восточном округе Москвы по программе реновации предстоит переселить около 164 тысяч жителей из 818 домов. Для «волнового» переселения жителей подобрано 65 стартовых площадок, на которых можно построить около 1 миллиона квадратных метров недвижимости.