РИАМО - 25 ноя. На научно-практической конференции Избирательной комиссии Подмосковья, которая впервые прошла в онлайн-формате, эксперты и члены ТИК обсудили тему «Эффективные технологии, практика подготовки и обучения кадров и кадрового резерва», сообщается сетевое издание избирательной комиссии Московской области «Вестник».

«Открыла конференцию президент ООО «Старая Площадь консалтинговая группа», кандидат психологических наук Светлана Колосова. Она провела мотивационную сессию и рассказала о новых реалиях, которые требуют от каждого из нас капитализации знаний и навыков», - говорится в сообщении.

На конференции отметили, что в нынешних условиях необходимо адаптироваться, приобретать новые умения и заниматься саморазвитием. ⁣

Руководитель направления обучения и развития ANCOR Consulting Владимир Фадеев рассказал о современных методах и форматах обучения. Так, в обучении кадров поможет игрофикация – применение игровых механик к неигровым видам деятельности. ⁣Также можно применять в обучении и другое достижение современности — виртуальную реальность.

Важным подспорьем в том, чтобы сделать обучение кадров более продуктивным и востребованным, является микромодульность. В таком формате подаются малые единицы учебного контента для освоения, что является бесспорным плюсом в условиях отсутствия времени. Также отмечается социальное обучение – командная работа.

Также практическим опытом обучения членов избирательного процесса поделился председатель ТИК Одинцовского округа Александр Игнатов.

«Он рассказал об особенностях дистанционного обучения кадров и отметил, что данный формат имеет очевидные плюсы, и даже после стабилизации эпидемиологической ситуации комиссии планируют продолжать его использовать», - говорится в сообщении.

Председатель ТИК города Ликино-Дулево Александр Новосельцев рассказал об особенностях работы с кадрами. Он отметил, что важно тщательно подбирать кадры избирательных комиссий. Качество соискателей, на которое обращают внимание – готовность к объемной коммуникации с гражданами.

Новосельцев также предложил включить модуль по предотвращению конфликтов в программу обучения членов ТИК.