РИАМО - 25 ноя. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие часы температура в столице опустится ниже нуля, возможен мокрый снег, сообщается на официальной странице в Facebook комплекса городского хозяйства Москвы.

«Городские службы готовы к наступлению непогоды», - говорится в сообщении.

Особое внимание будут уделять состоянию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

Если погодные условия ухудшатся, коммунальщики будут использовать противогололедные материалы.

«Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями», - говорится в сообщении.