РИАМО - 25 ноя. Итальянско-нидерландская компания «Перфетти Ван Мелле» завершает два инвестиционных проекта в Истре, один из них предполагает производство мармелада, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Первый (проект - ред.) - это производство мармелада. Второй - расширение производственных мощностей изготовления жевательной резинки в глазировке», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Модернизированная линия по производству экструдированного мармелада будет запущена в декабре 2020 года, проект находится на финальной стадии.

«Объем инвестиций, вложенный в эту линию, составляет 654 миллиона рублей. Более 2,5 тысяч тонн продукта в год смогут производить около 140 рабочих рук, то есть 65-70 новых рабочих мест появятся после ввода в эксплуатацию этого объекта», - отметил Разин.

Он добавил, что инвестор вложил 403 миллиона рублей в расширение производства жевательной резинки, а мощность производства увеличится на 2 тысячи тонн в год.

Второй объект будет введен в эксплуатацию в январе следующего года. На текущий момент на нем проводятся строительные работы, ведется монтаж коммуникаций.

Компания «Перфетти Ван Мелле» занимается производством шоколада, какао, жвачек, а также сахаристых кондитерских изделий. Крупнейшая фабрика из двух, расположенных в России, находится на территории городского округа Истра. На фабрике, основанной в 2004 году, используются уникальные современные технологии по производству шоколадных шаров, карамели, ирисок, мармелада, конфет и шоколада, а годовой объем производства превышает 15 тысяч тонн.