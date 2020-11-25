РИАМО - 25 ноя. Специалисты Мособлгосэкспертизы выдали положительное заключение по проектно-сметной документации учебного корпуса начальной школы, детского технопарка и кампуса для проживания на территории физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства учебного корпуса начальной школы, кампуса для проживания учащихся и детского технопарка. Ввод в эксплуатацию объектов намечен в два этапа — к 1 сентября 2022 года и декабрю 2023 года», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В рамках первого этапа будет построен учебный корпус на 425 мест. Его площадь составит свыше 7,4 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на обучение детей младшей школы в одну смену. В рамках второго этапа будут построены детский технопарк и кампус для проживания.

Детский технопарк рассчитан на обучение 500 учеников. В период проведения конференций, олимпиад и других мероприятий максимальное количество посетителей может составить 1 тысячу человек. Общая площадь здания будет свыше 26,6 тысячи квадратных метров.

Уникальная планировка технопарка включает аудиторию на 250 человек, малый и большой актовые залы, театральную студию, инженерные мастерские, коворкинг-центр, музейные и выставочные площадки, лаборатории, залы робототехники и экспериментальные помещения, планетарий, оранжерея.

Кампус для проживания учащихся рассчитан на 200 мест. Его площадь составит более 7,5 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании предусмотрено размещение 103 двухместных комнат гостиничного типа. Все они будут оснащены необходимой мебелью и оборудованием для комфортного проживания детей.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

Новые объекты образования будет соответствовать всем стандартам современной школы.