РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Ливневую канализацию в деревне Козино подмосковного Красногорска построили на сэкономленные на конкурсных процедурах бюджетные средства, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

В муниципалитете продолжают реализацию программы «Малые дела». В адресном перечне - все территории округа.

«Например, в Нахабине уже завершено обустройство новых пешеходных дорожек, построена ливневая канализация в деревне Козино, продолжается строительство площадки для выгула собак, благоустройство родника на улице Тургенева», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в списке – почти полсотни адресов: ливневые канализации, освещение, ремонт колодцев и новые парковки.

«Малые дела» реализуем на основе обращений жителей из средств, сэкономленных при проведении конкурсных процедур в течение всего этого года», - заключила Хаймурзина.