РИАМО - 25 ноя. В 2022 году в селе Виноградово городского округа Воскресенск построят офис врача общей практики, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новое медицинское учреждение планируется в 2022 году», - говорится в сообщении.

Особое внимание при проектировании данного объекта будет уделено удобству, комфортности и безопасности.

Медучреждение возведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.