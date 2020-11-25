РИАМО - 25 ноя. С 13 декабря по маршруту Крюково (Зеленоград) – Москва начнет ходить дополнительная «Ласточка», сообщается на сайте АО «Московско-Тверская ППК».

«Дополнительный поезд будет ходить ежедневно и поможет разгрузить другие утренние поезда в сторону Москвы», - говорится в сообщении.

Дополнительный электропоезд №7531 будет отправляться из Зеленограда в 6:08, а прибывать на Ленинградский вокзал в 6:44. На пути следования «Ласточка» будет делать остановку в Химках.

С новой «Ласточкой» количество рейсов из Зеленограда в промежутке с 6:00 до 6:30 увеличится до четырех. Также сократится и средний интервал — до 7,5 минут.