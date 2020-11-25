РИАМО - 25 ноя. Препарат для лечения осложнений Covid-19 исследует фармацевтическая компания «Петровакс», чей производственный комплекс находится в Подмосковье, совместно с компанией «Интеллоджик» на платформе искусственного интеллекта Botkin.AI, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В условиях пандемии наша компания развернула масштабную исследовательскую программу препаратов, которые могут помочь в профилактике и терапии Covid-19, а также улучшить качество жизни пациентов, уже перенесших коронавирусную инфекцию. Одним из таких исследований является совместный проект с компанией «Интеллоджик», - сказал президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов.

Искусственный интеллект, на платформе которого будет проводиться исследование, позволяет сделать максимально точный анализ КТ-исследований, выделить группу пациентов, нуждающихся в приоритетном внимании врачей, а также получить данные о степени поражения легких после заражения коронавирусом.

«Без платформы искусственного интеллекта такой анализ занимает гораздо более длительный период времени. Сегодня это эффективный и актуальный инструмент в повседневной работе врачей-рентгенологов», - отметил генеральный директор компании «Интеллоджик» Сергей Сорокин.

Платформа будет использована для определения эффективности и безопасности препарата «Лонгидаза», выпущенного компанией «Петровакс», при профилактике, а также лечении серьезных осложнений от перенесенной инфекции, которые приводят к дыхательной недостаточности.

Исследования проходят с участием 200 добровольцев в 14 клинических центрах РФ и Казахстана.

«Подмосковье, где производится порядка четверти всей российской фармацевтической продукции, активно участвует в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе увеличены мощности по производству препаратов, используемых при лечении коронавируса, проводятся десятки исследований, направленных на поиск новых эффективных препаратов для лечения инфекции и ее последствий», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что все действия направлены на обеспечение больниц необходимым объемом востребованных на текущий момент лекарственных средств.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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- Около 1,5% гостей столичных заведений уведомили о возможном контакте с больным Covid‑19. На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек.

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- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

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