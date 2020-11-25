РИАМО - 25 ноя. До конца 2020 года свыше 200 семей в Чехове поучат ключи от своих квартир в домах на улице Чехова и в ЖК «Олимпийский», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Чехова Григорий Артамонов.

«Вы уже год работаете в Чехове, каждая территория имеет свои особенности, проблемы, вызовы. В вашем городском округе большой запрос на комфортную среду, рабочие места, экономику. Давайте обсудим проблемы, в частности, дольщиков. Когда будет сдан дом по улице Чехова, 16? Жители мне также сообщали, что на улице Мира требуется освещение. Еще одна проблема – микрорайон Губернский», — сказал Воробьев.

Артамонов отметил, что долгострой на улице Чехова ввели в эксплуатацию. Его должны были ввести в строй еще в 2014 году. Теперь заселиться в свои квартиры могут 130 дольщиков.

«Второй наш проблемный объект – дом в ЖК «Олимпийский», должны были ввести в 2016 году. Вопрос по нему тоже решен - дом будет сдан до Нового года. Таким образом, до конца года будут выданы ключи 215 семьям в этих двух домах», — уточнил глава Чехова.

В настоящее время решается проблема, связанная с завершением строительства объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Губернский. По инвестиционному соглашению застройщиком не были построены школа и поликлиника, не были определены границы земельных участков под многоквартирными домами.

В августе возобновили строительство школы на 550 мест. Изначально застройщиком была компания «СУ-155», которую признали банкротом. Помимо школы, в муниципальную собственность передадут дороги и участок для строительства поликлиники.

«Должны быть сданы не только дома и школы, но все должно радовать глаз – и благоустройство, и детские площадки, и тротуары, и парковки. Это очень важно. Без этого новоселье будет сомнительное», — подчеркнул губернатор.

Ранее жители пожаловались Воробьеву на отсутствие освещения на улице Мира. Там по поручению губернатора провели капитальный ремонт систем наружного освещения и электросетей. Артамонов отметил, что там установили 20 опор уличного освещения, 28 светильников, дополнительные лавочки, урны, оборудовали новые парковочные места.

По итогам встречи глава Чехова также рассказал, что на улице Мира построят детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Проектирование начнут в 2022 году, в 2023 году приступят к строительно-монтажным работам. Такое поручение дал губернатор Московской области.