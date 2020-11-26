РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. В связи с ремонтом котельной на нескольких улицах Домодедова частично отключат горячую воду и отопление в четверг, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В четверг с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на котельной «25 лет Октября» будут частично отключены горячая вода и отопление по улицам 25 лет Октября, Корнеева, Коломийца, Каширское шоссе, Восточная, Богдана Хмельницкого, Школьная, Кутузовский проезд, Горького, Колхозный проезд», - говорится в сообщении.

Полный перечень домов, в которых произойдет отключение, опубликован в приложении на сайте домодедовской администрации (https://www.domod.ru/city/info/news/remont_kotelnoy_25_let_oktyabrya/).​