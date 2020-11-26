РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Познавательная игра «Логоладошки» пройдет в КЦ «Дом офицеров» подмосковных Люберец в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг, 26 ноября, культурный центр «Дом офицеров» приглашает юных люберчан присоединиться к познавательной игре «Логоладошки». Занятие проведет руководитель студии «Дошкольная академия» Яна Шаталова», - говорится в сообщении.

Начало в 17:30. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №30.