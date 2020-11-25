РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Работы по выносу инженерных сетей проводятся в рамках реконструкции Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах, сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации округа Николай Покацкий.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из жителей в социальных сетях поинтересовался о работах, которых проводятся на Октябрьском проспекте.

«Работа по реконструкции Октябрьского проспекта находится на первом этапе: это реконструкция от улицы Волковская до эстакады «Мальчики». На данный момент проводятся работы по выносу инженерных сетей. Окончание работ запланировано на 22 мая 2021 года. Также работы по реконструкции Октябрьского проспекта разделены на пять этапов», - сказал Покацкий.