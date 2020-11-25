РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В подмосковных Люберцах дети из многодетных и малообеспеченных семей получат новогодние подарки, сообщила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из жителей в социальных сетях поинтересовался, получат ли дети из многодетных семей подарки, как в прошлом году.

«По решению администрации Люберец, подарки будут выдаваться многодетным и малообеспеченным семьям», - сказала Назарьева.