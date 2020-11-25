РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили состояние системы отопления в доме 1993 года постройки в военном городке, сообщается на странице ведомства с соцсети «ВКонтакте».

«По данным администрации городского округа Домодедово, силами ЖКС №3 при содействии администрации горокруга производился капитальный ремонт участков теплопровода. На момент проверки установлено, что тепловая камера находится в неудовлетворительном состоянии. При этом утечки воды из теплопровода не выявлено. Теплопровод местами оголен (нет утеплителя)», - говорится в сообщении.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели выборочную проверку температурного режима в доме, в котором проживают заявители. Температура воздуха в жилых помещениях составила 23,6 градуса Цельсия.

На основании результатов специалисты порекомендовали организовать работы по обустройству временного укрытия тепловой камеры защитным материалом, уборке территории вокруг нее, а также установку временного ограждения по ее периметру.

Также сотрудники аварийной службы порекомендовали ЖКС №3 ФГБУ ЦЖКУ Московской области, обслуживающей котельную, провести ремонт поврежденных участков защитного покрытия и теплоизоляции трубопроводов.