РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») провели выставку изделий легендарного инженера-конструктора стрелкового оружия, лауреата Государственной премии РФ Петра Сердюкова, посвященную его 75-летнему юбилею, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы предприятия.

«Сердюков отметит свое 75-летие 8 декабря. В преддверии этой даты ЦНИИТОЧМАШ провел мероприятие, приуроченное к юбилею. На испытательном полигоне в поселке Львовский провели выставку 15 изделий, ответственным конструктором которых был юбиляр. Конструктор рассказал о своих разработках, подчеркнул их особенности, ответил на вопросы журналистов. Также гостям предоставили возможность лично опробовать оружие в деле», - сказал сотрудник.

В ЦНИИТОЧМАШ Сердюков работает более полувека с 1968 года. За это время он создал 15 образцов оружия и специальных технических средств, принятых на вооружение в советской и российской армии. Труд Сердюкова отмечен Государственной премией РФ (1993 год), орденом Дружбы (1995 год), Почетной грамотой Российского агентства по обычным вооружениям. Инженер-конструктор носит почетное звание «Лучший изобретатель Миноборонпрома России» (1997 год).

В 2010-х годах под руководством и непосредственном участии Сердюкова провели модернизацию винтовки ВВС и автомата АС. Модернизация специальной снайперской винтовки и специального автомата позволила повысить их боевые возможности и на многие годы обеспечила специальные подразделения различных силовых ведомств эффективным оружием.

Разрабатывал специальный бесшумный автомат АС «Вал», который в 1989 году также приняли на вооружение специальных подразделений КГБ СССР, а позже и других силовых ведомств.

В 1980-х в ЦНИИТОЧМАШ началось создание специального бесшумного оружия. Сердюков работал над бесшумным снайперским комплексом «Винторез», который в 1988 году приняли на вооружение специальных подразделений КГБ СССР. Позже образец поступил на вооружение армии и МВД СССР.

Пистолет для вбивания дюбелей (индекс РГ019) создавался в составе комплекса «Выстрел» для бесшумного крепления минно-взрывных устройств под водой и на воздухе и другое оружие. Также под его руководством создавался пирожидкостный комплекс «Фиалка» для КГБ СССР, его заказали для обеспечения правопорядка во время Олимпиады-80.