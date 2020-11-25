РИАМО - 25 ноя. БТИ Подмосковья выполнит кадастровые работы для оформления 16 складов медицинских изделий и оборудования для лечения Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Соответствующий контракт заключен министерством имущественных отношений Московской области с Московским областным БТИ, которое поможет оформить 16 объектов недвижимости площадью 7,5 тысяч квадратных метров, находящихся в пользовании учреждения здравоохранения Московской области», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Средства индивидуальной защиты, резервный коечный фонд, а также медицинское оборудование – все это хранится в складских помещения Рузы, Орехово-Зуева, Звенигорода и Дедовска.

Кадастровые работы для постановки на государственный кадастровый учет будут выполнены БТИ Подмосковья в максимально короткие сроки.