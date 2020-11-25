РИАМО - 25 ноя. Столичная компания, занимающаяся сбором и обработкой металлолома на производственной площадке в Электростали, привлечена к административной ответственности на сумму свыше 130 тысяч рублей за нарушение правил обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли два постановления об административном наказании в отношении московской компании «Импэкстрейд-МО», – говорится в сообщении.

В ходе расследования на площадке компании обнаружили навалы твердых коммунальных отходов на открытом грунте, металлолома, утильных машин, а также следы обжига электрокабелей. Также на месте накопления отходов не было предусмотрено ни твердого покрытия, ни защиты от осадков, ни ограждения, что является грубым нарушением правил обращения с отходами.

Также компания должна была подать заявку в реестр, куда ее подают организации, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Теперь компании придется выплатить штраф, а также устранить нарушения природного законодательства.