РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В микрорайоне Заря вокруг поликлиники №10 на улице Маршала Батицкого может появиться ограждение, о его установке ветераны микрорайона попросили депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Поликлиника №10 открылась на улице Маршала Батицкого в 2019 году в рамках губернаторских программ. К ней прикреплено 12,5 тысячи человек, среди которых более 4 тысяч - дети.

«Попросил депутата совета депутатов Балашихи Светлану Тананову проработать вопрос установки ограждения с главным врачом Балашихинской областной больницы, депутатом совета Михаилом Антиповым», - сказал Ефимов.

Он добавил, что одним из вариантов реализации данного наказа является включение в закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год».