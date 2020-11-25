РИАМО - 25 ноя. С начала 2020 года Госжилинспекция Подмосковья провела 1,4 тысячи проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, выявив 723 нарушения законодательства РФ в сфере безопасной эксплуатации газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Обследовано свыше 4,5 тысяч газифицированных многоквартирных домов», – сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

На устранение нарушений, которые выявляются в ходе проверок, выдаются предписания и предостережения, а серьезная неисправность оборудования в отдельных квартирах или ряде домов грозит ограничением или приостановлением газоснабжения. Из 207 административных дел 127 – персональные, в отношении должностных лиц управляющих компаний.

«Внутридомовые газовые сети находятся в зоне ответственности управляющих организаций, а за безопасность оборудования внутри квартир отвечают собственники и наниматели. Необходимо проводить его диагностику не реже раза в год по установленному графику. Жители обязаны обеспечить допуск представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО», – отметила Федина.

Она добавила, что меры безопасности особенно важны сейчас. На текущий момент пенсионеры региона, а также работники и учащиеся, переведенные на дистант, проводят большую часть времени находясь дома, где они активно пользуются газом.

При проведении проверки газового оборудования сотрудники специализированных организаций должны иметь при себе служебное удостоверение и средства индивидуальной защиты.