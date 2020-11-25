РИАМО - 25 ноя. В столице предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Лидер Тим» в неуплате налогов на крупную сумму денег, всего в бюджет недополучено свыше 400 миллионов рублей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она добавила, что руководителя компании обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«Обвиняемая и иные лица из числа руководителей ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний Leader Team, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 годах заключали договора с подконтрольной организацией на оказание услуг на территории города Москвы и других субъектов РФ, которая фактически их не исполняла», - сказала Иванова.

Она отметила, что компания вносила в налоговую отчетность заведомо ложные сведения и предоставляли их в налоговый орган. В результате указанных действий был не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму более 400 миллионов рублей.

В отношении фигурантки данного дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием предпринимаются все возможные меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету страны. В ближайшее время для становления точной суммы не уплаченного налога по бухгалтерской документации и документам, изъятым в налоговом органе, будет назначена судебная экспертиза.

На сегодняшний день проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.