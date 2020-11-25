РИАМО - 25 ноя. Столичный футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением, в котором раскритиковал высказывания главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова в отношении нападающего российской команды Федора Чалова, сообщает kp.ru.

Ранее Черчесов в негативном ключе высказался о Чалове, комментируя его замену на форварда из ФК «Сочи» Антона Заболотного в матче Лиги наций против Сербии.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Черчесова в эфире федерального канала», - говорится в заявлении клуба армейцев.

В ЦСКА отметили, что «в спорте всегда было истиной», когда профессиональный тренер берет на себя вину за неудачу или поражение спортсменов.

«А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - отметили в ЦСКА.

В ЦСКА также добавили, что главного тренера российской сборной некоторые называют простым физруком, а не профессиональным тренером. При этом в клубе могут соглашаться или не соглашаться с данным мнением, но не позволяют заявлять об этом в официальных высказываниях.​

Ранее у тренера сборочной России спросили, почему в матче Лиги наций против Сербии в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не футболист ЦСКА Федор Чалов.

«Лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает», - заявил Черчесов.