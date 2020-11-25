РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Родители из подмосковных Люберец смогут проверить школьное питание деток в период коронавирусной инфекции, сообщила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из жителей в социальных сетях задал вопрос о проверке школьного питания.

«Попасть можно, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Для этого родителю необходимо записаться на Школьном портале или обратиться к директору школы. Необходимо будет выбрать точную дату», - сказала Назарьева.