РИАМО - 25 ноя. На севере Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный в рамках программы реновации жилого фонда, общая площадь квартир в нем составляет 9,05 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Дмитровском районе по адресу: Долгопрудная улица, владение 7, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады двухсекционной новостройки, на которые установлены короба под кондиционеры, выполнены в бежевых тонах, а также облицованы клинкерной плиткой.

В новостройке разместили 148 квартир. При этом пять из них предназначены для маломобильных граждан. В них были расширены дверные проемы, коридоры и санузлы, которые также оборудовали специальной сантехникой.

На первом этаже новостройки могут разместиться объекты коммерческого, социального, а также культурного назначения, в том числе аптеки, кафе, сервисные службы и магазины. Этаж является нежилым.

Входы в здание, а также полы лифтовых холлов и вестибюлей на первом этаже всех секций выполнены в один уровень с землей. Это позволит маломобильным гражданам и мамам с колясками попадать в подъезд без чье-либо помощи. Препятствовать скольжению будет твердое покрытие, имеющее шероховатую поверхность, которое расположено у входной группы.

В вестибюле жилой части новостройки обустроены кладовые для уборочного инвентаря, колясочные, зоны размещения почтовых ящиков, комнаты консьержа. Секции также оснащены лифтами грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов.

Здание оборудовано системами контроля и управления доступом, охраны входов, управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением, а также пожарной сигнализацией.

Территория дом благоустроена и озеленена, ее оборудовали спортивной и детской площадками, а также зоной для отдыха.

«В прошлом году начался переезд в новостройку по адресу: Долгопрудная улица, дом 12 – сюда переехали жители соседней пятиэтажки, дома № 10, построенного в 1966 году. Всего же в программу реновации в Дмитровском районе включены 55 жилых пятиэтажных домов. В новые квартиры должны будут переехать более 11 тысяч жителей района. На данный момент подобраны пять стартовых площадок общей мощностью 43,1 тысячи квадратных метров», — отметил Загрутдинов.

Он добавил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для жителей района также возведут новые школы, в том числе музыкальную, а также детские сады. Через два-три года в район будет проведено метро, которое значительно улучшит инфраструктуру района.