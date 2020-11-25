РИАМО - 25 ноя. Архитектурно-градостроительный облик одноэтажного магазина непродовольственных товаров в селе Павловская Слобода городского округа Истра согласован Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«По проекту в здании площадью около 600 квадратных метров запланировано размещение двух входных групп, торговых залов, комнат персонала, технического и инженерных помещений. Входы будут обустроены в уровне отметки земли, без устройства дополнительных пандусов, что обеспечит доступ всем категориям посетителей», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Композиционное решение фасада лаконично, выстроено на игре вертикальных и горизонтальных плоскостей с различной отделкой и чередованием глухих стен и витражей. Над главными входами запланировано устройство козырьков на металлических тросах.

Кроме того, территория вблизи магазина подлежит комплексному благоустройству: планируется установка освещения, обустройство тротуаров, открытой автомобильной парковки, велопарковки, а также установка малых архитектурных форм.