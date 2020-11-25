РИАМО - 25 ноя. Десять команд из Мытищ, Электростали, Лобни, Можайска, Химок, Домодедова, Щелкова, Рузского округа, Дзержинского и Одинцовского городского округа поучаствуют во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Будут сформированы команды добровольцев по пять-семь человек для реализации программы по принципу «сверстник-сверстнику». Формирование команд пройдет среди студентов и школьников с активной жизненной позицией. Сама программа направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, а также предполагает профилактику употребления психоактивных веществ.

«Месячники, конкурсы, дни здоровья, направленные на предупреждение наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, являются очень важной задачей. Необходимо сформировать четкую позицию у ребят о последствиях, к которым могут привести вредные привычки», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что детей нужно приобщать к спорту, интеллектуальной деятельности и науке с раннего возраста.

Возраст учащихся, которые могут поучаствовать в конкурсе, варьируется от 14 до 25 лет, участниками могут стать и педагоги.

По итогам интеллектуального чемпионата, который пройдет в два этапа, будет выбрано по шесть команд победителей по итогам каждого из них. Первый этап завершится в декабре этого года, а второй - в апреле 2021 года.

Участникам вручат сертификаты, а победителям – ценные призы.

Для того, чтобы ознакомиться с правилами конкурса более подробно, необходимо перейти по ссылке: https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/56800/.