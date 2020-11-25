РИАМО - 25 ноя. Порядка 2% горожан, возвращающихся с отдыха за границей в Москву, не проходят тестирование и результаты не вносят в ЕПГУ в течение трех дней после прилета, по результатам рассмотренных в судах дел штраф за данное нарушение выписали 335 гражданам, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Требование о прохождении тестирования на коронавирус методом ПЦР в течение трех дней с прибытия авиарейсами в столицу и внесение результатов исследования на портал госуслуг относится как ко взрослым, так и к детям. Все прилетевшие до получения результатов исследования должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2919 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2047 протоколов по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Согласно данной статье, для граждан за вышеуказанное нарушение предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то тогда штраф будет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию России граждане должны сразу же обратиться за медпомощью – вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Москве оштрафовали 335 граждан, вернувшихся из‑за рубежа и не сдавших тест на Covid‑19. Все прилетевшие до получения результатов исследования должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

- МВД опровергло слухи об указаниях по увеличению числа штрафов за отсутствие масок в Москве. Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в Москве руководство полиции дало указание чаще штрафовать людей за отсутствие масок, а также полицейские должны выполнять план по данным штрафам.

- Около 1,5% гостей столичных заведений уведомили о возможном контакте с больным Covid‑19. На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек.

- ​В Кремле отметили тревогу и пессимизм россиян из‑за коронавируса. По словам Пескова, в России принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, и в некоторых регионах они уже сейчас дают положительные результаты.

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.