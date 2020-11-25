РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В подмосковных Люберцах к Новому году не планируется проведение детских елок и сказок, сообщила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из жителей в социальных сетях поинтересовался, будут ли в этом году проводить новогодние мероприятия.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции проведение новогодних мероприятий и сказок не планируется», - сказала Назарьева.