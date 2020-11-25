РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Подмосковные Люберцы к Новому году украсят 4 тысячи гирлянд и 143 ели, сообщил замглавы администрации горокруга Эдуард Малышев.

В среду в онлайн-режиме прошла встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. Один из жителей в социальных сетях поинтересовался, как украсят город в Люберцах к Новому году.

«В этом году мы установим 143 ели, 4 тысячи гирлянд и 23 светодиодных фигуры. Адресный перечень будет размещен на сайте администрации», - сказал Малышев.