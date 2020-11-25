РИАМО - 25 ноя. Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали двоих мужчин, которые открыли стрельбу из пневматического оружия в парковой зоне на Воробьевых горах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«К прибывшим росгвардейцам обратился охранник одного из объектов, расположенных на территории парка. Он сообщил, что двое граждан устроили стрельбу в воздух, предположительно, из пневматического пистолета», - говорится в сообщении.

Хулиганы агрессивно отреагировали на замечание охранника и угрожали ему физической расправой, направив в его сторону оружие. Росгвардейцы задержали злоумышленников. Ими оказались 34-летний житель Подмосковья и 42-летний уроженец Красноярского края.

У задержанных нашли пневматическое оружие. Также от мужчин исходил резкий запах алкоголя. Свой поступок объяснить они не смогли.

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.