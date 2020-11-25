РИАМО - 25 ноя. В столице был задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора компании, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов.

«В соответствии с разработанным преступным планом, денежные средства передавались должностному лицу через привлеченных взяткодателем посредников», - говорится в сообщении.

Задержанному предъявили обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении обвиняемого и его посредников было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела посредники дали показания, которые изобличают преступное деяние обвиняемого.