РИАМО - 25 ноя. Бюджет Подмосковья на трехлетний период — с 2021 по 2023 год — предусматривает выделение порядка 8 миллиардов 152 миллионов рублей на строительство и модернизацию образовательных учреждений в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В бюджете на будущий год и плановый период 2022-2023 годов приоритетным направлением финансирования является социальная сфера. На данную сферу планируется направить порядка 84% бюджетных расходов.

«Руководство Московской области во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым и депутатский корпус Мособлдумы уделяют самое пристальное внимание развитию региональный системы образования. Для многих муниципалитетов этот вопрос стоит особенно остро. В программу областного финансирования на 2021- 2023 годы попали сразу девять наших объектов», - сказал глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов.

Среди этих объектов — детский сад в Кубинке на 300 мест, садики на 400 мест каждый на улицах Триумфальной и Кутузовской в Одинцове, детсад на 300 воспитанников в Новоивановском, две школы – на 2 тысячи учеников в Одинцове и на 550 обучающихся в поселке Горки-2.

Кроме того, планируется возвести две пристройки к существующим школам – к Одинцовской СОШ №14 на 500 мест и Немчиновскому лицею на 950 мест.

Иванов также подчеркнул, что из запланированной в региональном бюджете суммы в 8,15 миллиарда рублей, в 2021 году в округ будет направлен 1,31 миллиарда рублей, в 2022 году – 3,347 миллиарда, в 2023 году – более 3,773 миллиарда рублей.

Работа над проектом бюджета Московской области продолжается, принять закон в третьем чтении Мособлдума планирует уже в конце этой недели.

Как рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат Государственной думы Лидия Антонова, в 2021 году на государственную программу «Образование Подмосковья» в бюджете области предусмотрено выделение более 151 миллиарда рублей. Это на 754 миллиона рублей больше, чем в нынешнем году.

«Учителям не стоит переживать о снижении заработных плат. Коронавирусная инфекция поставила всех сотрудников сферы образования в некомфортную ситуацию, связанную с переносом процесса обучения на «дистанционку». Учителя опасались, что это приведет к значительному уменьшению зарплат», - сказала Антонова.

Она добавила, что в следующем году расходы на оплату труда учителей, воспитателей, а также на обеспечение учреждений имуществом вырастут на 1 миллиард — до 124 миллиардов рублей. Кроме того, расходы на меры социальной поддержки вырастут на 384 миллиона. На это Мособлдума заложила более 23 миллиардов рублей. И строительству образовательных учреждений в регионе также будет уделено особое внимание.