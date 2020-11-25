РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жителям Подольска напомнили, что услугами ФНС России можно воспользоваться на портале госуслуг, в том числе подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«УФНС России по Московской области напоминает, что получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на официальном сайте, но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Через портал госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН», - говорится в сообщении.

Чтобы получать электронные услуги налоговой службы в полном объеме, нужно либо получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» на сайте ФНС России, либо пройти регистрацию и авторизацию на Портале государственных услуг.

Портал является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться им в любой удобный для него момент, что максимально экономит время, предоставляя возможность взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома.