РИАМО - 25 ноя. Следователи начали проверку по факту обнаружения скелетированных останков тела человека в больнице в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным эксперта, смерть человека наступила от трех до пяти лет назад и не носила насильственный характер», - говорится в сообщении.

Останки нашли в помещении патологоанатомического отделения больницы.

Следователи осмотрели место находки, получили объяснения от сотрудников больницы. По данному факту было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.