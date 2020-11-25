РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жителям Подольска напомнили о возможности проверить налоговую задолженность на портале госуслуг, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.

«Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолженность», - говорится в сообщении.

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно с помощью учетной записи портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.