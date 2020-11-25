РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. В городском округе Мытищи на совещании в ТУ «Федоскино» обсудили график уборки территории, сообщается на сайте администрации горокруга.

Директор МКУ «Территориальное управление «Федоскино» Елена Орлова провела рабочее совещание с сотрудниками территориального управления. Обсудили вопрос организации работы в условиях продолжающей пандемии коронавируса.

«Часть сотрудников отдела благоустройства, в том числе в возрасте 65 плюс, находятся на самоизоляции. Это значительно усложняет нашу работу. У природы свое расписание. Снегопад и гололедица заставляют оставшихся в строю сотрудников работать с утроенной силой. За что я им очень благодарна. Прошу жителей отнестись с пониманием. Будем и дальше стараться проводить работы по очистке территорий в соответствии с установленным графиком», - сказала Орлова.

Орлова напомнила о необходимости продолжать строго соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки на рабочих местах и в общественных зонах.