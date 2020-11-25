РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольской подстанции скорой помощи нужны педиатры, реаниматологи, фельдшеры и другие специалисты, не хватает минимум четырех бригад, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» заведующая Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Алла Беляева.

Рекомендуемые нормативы – одна бригада на 10 тысяч населения. В Подольске на 330 тысяч населения рекомендовано около 33 бригад, а на подстанции работает 23-25 бригад и 29 машин. Активно проводится работа по привлечению медицинских кадров для увеличения количества бригад до 29, это было бы оптимально. Работают реанимационная, педиатрическая, психиатрическая, общепрофильные врачебные и фельдшерские бригады.

«Во время пандемии заработная плата сотрудников увеличилась более чем в два раза. Сейчас нам нужны четыре педиатра, восемь врачей скорой помощи, три реаниматолога и 15 фельдшеров. Новых сотрудников мы привлекаем компенсацией за съем жилья, соципотекой и другими льготами. Но столица все равно пока привлекательнее в финансовом плане», - сказала Беляева.

По ее словам, весной значительная часть сотрудников скорой переболела коронавирусом и получила иммунитет. Был один случай с летальным исходом с административным работником, который не имел контактов с пациентами. В настоящее время болеет два человека. У сотрудников регулярно берут анализы на коронавирус, все медицинские работники и водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Одна бригада может обслужить до 15 пациентов в день, и столько же раз они поменяют СИЗ и продезинфицируют машину. Также транспорт проходит ежедневную и еженедельную генеральную и текущую обработку специальными дезсредствами. Также в автомобилях есть бактерицидные облучатели, которые могут работать в присутствии людей, ими оборудовано и помещение подстанции.

Каждую бригаду оснастили многофункциональными планшетами. На них приходит вызов с адресом пациента и поводом. На планшете заполняют карту вызова, которую распечатывают в диспетчерской подстанции. Также данные передают в поликлинику для неотложной помощи. Со временем в них активируют множество других полезных функций.

В апреле подстанция получила две машины, еще три – в октябре. До конца 2020 года планируется еще поступление автомобилей с кислородными стационарными и переносными аппаратами.

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