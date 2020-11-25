РИАМО - 25 ноя. В столице прогнозируются туман и гололедица вечером в среду, из-за этого столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Согласно прогнозу синоптиков, в новой Москве и Зеленограде с 21:00 среды и до 10:00 четверга ожидается туман с видимостью 300-800 метров.

«С 19 часов <...> в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели призвали москвичей и гостей столицы быть осторожными. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы на одежде.