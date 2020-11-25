РИАМО - 25 ноя. В Московской области ученики 11-х классов примут участие в апробации моделей контрольных измерительных материалов ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Московская область принимает участие в федеральной апробации перспективных моделей контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена, которые разрабатываются для проведения ЕГЭ в 2022 году», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что с 25 ноября по 8 декабря одиннадцатиклассники из восьми муниципальных образований Подмосковья получат возможность оценить уровень сложности и новый формат заданий.

По ее словам, в апробации примут участие школьники из городских округов Балашиха, Жуковский, Люберцы, Одинцовский, Подольск, Раменский, Серпухов и Щелково.

«Ребята <…> протестируют новые КИМ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии и обществознанию. Ребята смогут не только проверить свои знания по предметам, но и ознакомиться с новыми заданиями», - добавила министр.

Результаты апробации станут известны участникам не позднее 14 декабря и не будут учитываться для оценки успеваемости обучающихся или для оценки качества образования по учебному предмету.