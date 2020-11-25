РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске число звонков больных пневмонией на скорую помощь достигло пиковых нагрузок, вызовы принимают четыре человека, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» заведующая Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Алла Беляева.

Подольская подстанция обслуживает округ, а также Чехов, Домодедово и Видное, когда на этих подстанциях складывается сложная оперативная обстановка. Также и бригады этих подстанций помогают Подольской подстанции. В подстанцию входят также три поста – шесть бригад в микрорайоне Климовск, которые обслуживают также микрорайон Львовский, и по одной бригаде в деревне Федюково микрорайона Стрелковский и в микрорайоне Кузнечики. Бригада состоит из двух медработников и водителя. Всего на подстанции работает 23-25 бригад и 29 машин. В октябре-ноябре скорая доставляет в стационар более 70 пациентов в сутки с диагнозом пневмония.

«Вызовы принимают четыре человека, и на распределении находятся два. Волонтеры не могут нам помочь – это обязательно должен быть медицинский работник, как минимум медсестра, а лучше фельдшер. По телефону персонал должен определить степень тяжести заболевания пациента. Чаще всего идет прием вызовов через оператора системы «112». Жалобы на температуру, кашель. До пандемии у нас пиковые нагрузки начинались после шести часов вечера, а теперь практически круглосуточно», - сказала Беляева.

При срочном вызове на него отправится первая же освободившаяся бригада. Если пациент может подождать, то ему порекомендуют принять жаропонижающие препараты при температуре выше 38 градусов, если он плохо переносит эту температуру.

Например, «Парацетамол» и препараты, в которые он входит – «Ибуклин», «Ибупрофен», «Терафлю» и другие. Можно использовать напитки с высоким содержанием витамина С – клюквенный и смородиновый морс, теплую воду с соком лимона. Если жар очень сильный, нужно раздеться и смачивать тело водой – испаряясь, она будет снимать жар. При ощущении нехватки нужно одеться, открыть окно и повторно сообщить об этом на скорую.

Большие очереди на госпитализацию были весной. В настоящее время скапливается максимум до трех-четырех машин, потому что стало больше стационаров, которые работают с коронавирусом. В некоторых приемных отделениях оформляют пациента в течение 15 минут, где-то на это может уйти до одного часа.

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