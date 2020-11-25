РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жителей Подольска с новой коронавирусной инфекцией могут отправить как в лечебные учреждения округа, так и в Видное, Чехов и Домодедово в зависимости от наличия свободных мест и сопутствующих заболеваний, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» заведующая Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Алла Беляева.

Пациентов из Подольска с коронавирусом доставляют в Климовскую городскую больницу №2, в инфекционное отделение ПГКБ в Бородине, мобильный Covid-госпиталь в поселке МИС на базе физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) «Ирида», а также в лечебные учреждения Видного, Чехова, Домодедова и другие стационары Московской области.

«Сотрудники отдела госпитализации принимают решение по совокупности факторов. На решение о том, куда отправить пациента, влияет наличие сопутствующих заболеваний. По сравнению с весной стало больше возрастных пациентов – видимо сейчас они реже соблюдают ограничения. В более сложных случаях отправляем в многопрофильные стационары, например, в Видновскую больницу», - сказала Беляева.

Отдел госпитализации при Минздраве Московской области следит за тем, чтобы в системе ЕМИАС всегда была актуальная информация о наличии в стационарах свободных коек. Скорая помощь доставляет пациентов, согласно заявленным местам в ЕМИАС. Очень редко, но бывает, что происходит технический сбой, и пациента привозят в стационар, где уже нет мест. По сравнению с весной накладок при маршрутизации стало гораздо меньше.

В первую волну время ожидания могло достигать пяти-шести часов у относительно легких пациентов с КТ на руках и сатурацией до 95%. При симптомах мигрени, болях в спине, повышенном артериальном давлении вызовы в неотложную медицинскую помощь передают при поликлиниках округа. Врачи неотложной помощи работают в будни, как правило, до 21:00 почти на всей территории округа, а в микрорайоне Климовск до 19:00.

«Напряженная ситуация в субботу и воскресенье, так как неотложная медицинская помощь работает на выходных по сокращенному графику. Поэтому если у человека отмечается повышенная температура, то мы никак не сможем попасть к нему за два часа. Беременных женщин с температурой и подозрением на пневмонию везут в Сергиев-Посад или Егорьевск. Время в пути может занять до 2,5 – 3 часов», - заключила Беляева.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.