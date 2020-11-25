РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В пяти домах микрорайона Климовск Подольска 26 ноября снизят параметры тепла из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«26 ноября с 9:00 до 14:00 в многоквартирных домах №№5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/6 по улице Молодежной будут снижены параметры тепловой энергии», - говорится в сообщении.

В данный промежуток времени сотрудниками управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут выполниться ремонтные работы на ЦТП-10.