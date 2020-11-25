РИАМО – 25 ноя. Жители России стали активно бронировать отели и гостиницы в Крыму и на курортах Краснодарского края на лето 2021 года, такие предпочтения появились у жителей страны из-за пандемии коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас зафиксирован спрос на раннее бронирование мест в четырех- и пятизвездочных отелях, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)», - говорится в сообщении.

Среди лидеров оказались Сочи, Крым и Анапа.

Специалисты туротрасли уверены, что именно эти три указанных направления «заберут» порядка 60% всех летних продаж, а длительность туров увеличится до десяти дней.

В этом году из-за закрытия границ на пляжах Сочи, Анапы и Крыма наблюдался небывалый ажиотаж.

Большинство стран мира закрыло свои границы в пандемию. С лета страны начали постепенно открывать границы для туристов. Из России рейсы летают в Сербию, Японию, Турцию, на Кубу и так далее.