РИАМО – 25 ноя. Автовладельцы в России при подготовке к зиме чаще всего меняют колеса и запасаются незамерзающей жидкостью, сообщает Газета.ru.

Большинство опрошенных (91%) рассказали, что меняют летнюю резину на зимнюю. А 52% респондентов отметили, что покупают или заменяют антифриз.

«Укомплектовывают автомобиль щеткой и лопатой 41% респондентов. Около 40% — меняют масло и проверяют другие технические жидкости», - говорится в сообщении.

Гораздо реже автовладельцы меняют «дворники» (29%), проверяют аккумулятор (25%), автомобильную печку (20%) и проводят диагностику подвески, рулевого управления и тормозов (20%).