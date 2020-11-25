РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В офисах МФЦ городского округа Люберцы работает услуга по доставке готовых документов, сообщила директор МУ «Люберецкий многофункциональный центр» Маргарита Скалябина.

«Сегодня получить результаты предоставления услуг МФЦ не выходя из дома могут жители 47 городских округов, в том числе и Люберец. Но заявок от наших граждан пока нет», – сказала Скалябина.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымаря, в условиях обострения ситуации с коронавирусом особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах.

«Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах. К концу ноября услуга появится во всех подмосковных центрах «Мои Документы», – отметил Рымар.

Чтобы воспользоваться сервисом, при обращении за услугой нужно заполнить специальную форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом» на сайте муниципального МФЦ или в офисе «Мои Документы». При заполнении необходимо указать ФИО, контактные данные и адрес, а также номер заявки. После того, как документы будут готовы, их заберет курьер – он свяжется с заявителем и уточнит удобные дату и время доставки. Для получения необходимо предъявить паспорт, расписаться за доставку и оплатить ее.

Доставке подлежат не все документы. Полный перечень услуг, доступных для доставки курьерской службой, можно найти на региональном портале госуслуг.