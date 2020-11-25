РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Бригада скорой медицинской помощи принимает решение о том, кого с подозрением на Covid-19 везти в КТ-центр на компьютерную томографию (КТ) на основании анамнеза, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» заведующая Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Алла Беляева.

«Бригада собирает анамнез – узнает, сколько дней человек болеет, держится ли у него температура, насколько она высокая, проверяет показатели сатурации, то есть насыщаемости крови кислородом, есть ли одышка, кашель, измеряет давление, частоту сердечных сокращений, делает ЭКГ-исследование, аускультативно прослушивает легкие. На основании анамнеза, объективных данных, собранных при осмотре, а также инструментальных методов исследования принимается решение о том, кому делать исследование КТ», - сказала Беляева.

Обращение за медпомощью обязательно в любом случае при проявлении симптомов ОРВИ. Вызывайте скорую, если появилась одышка как при физической нагрузке, так и в покое, беспокоит сдавленность в груди или на фоне терапии, назначенной участковым терапевтом, отмечается ухудшение состояния – появился или усилился кашель, одышка, держится высокая температура, нарастает слабость, плохие показатели оксигенации крови. Сотрудники скорой всех пациентов с пневмонией и ОРВИ оценивают по шкале NEWS, согласно которой принимается решение о необходимости медицинской эвакуации пациента в стационар. Также одним из показаний является КТ-исследование.

Если прошлой осенью в Подольске госпитализировали осенью в сутки максимум 18 человек, то в последние месяц-два доставляют в стационар более 70 пациентов в сутки с диагнозом пневмония. Весной было максимум 55 пациентов с диагнозом пневмония. Учитывается возраст пациента и наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем. Даже если заболевание протекает относительно легко, рекомендовано доставлять таких больных в стационар.

На догоспитальном этапе скорая не может подтвердить диагноз «Новая короновирусная инфекция». Проводят экспресс-тестирование по крови из пальца на антитела IgM и IgG, его достоверность примерно 80%. В обязательном порядке его делают беременным и детям. Подтвержденным считается диагноз только по ПЦР и по иммуноферментному анализу крови (ИФА).

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